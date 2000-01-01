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`Йонатан Геффен поощряет терроризм` 28.01 07:55   MIGnews.com

"Йонатан Геффен поощряет терроризм"

Председатель парламентской коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") обрушился на поэта Йонатана Геффена, который на прошлой неделе оказался в эпицентре громкого скандала после публикации на своей Instagram-странице стихотворения с прославлением палестинской арабки Ахед Тамими.

Напомним, что после того, как та оказалась в тюрьме за пощечину солдату ЦАХАЛа, Геффен сравнил оскорбившую израильских военнослужащих правонарушительницу с такими жертвами угнетений, как библейский Давид, Анна Франк, Хана Сенеш и Жанна д'Арк.

"Йонатан Геффен пришел и легитимизировал палестинскую девушку, унижающую и избивающую солдат. Йонатан Геффен поощряет новых террористов идти и убивать солдат … Откуда появляется эта самоненависть? Если бы такие вещи были сказаны раввином, живущим в Иудее и Самарии, я не уверен, что его не арестовали бы", - заявил Амсалем в эфире программы "Хадашот" на 12-ой канале ИТВ.

Стоит отметить, что по обратную сторону скандала оказался министр обороны Авигдор Либерман, который потребовал от радио Галей ЦАХАЛ запретить трансляцию песен Йонатана Гефена, однако юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявил об отсутствии у главы оборонного ведомства полномочий запрещать или разрешать трансляции на Армейском радио.
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