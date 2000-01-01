"Йонатан Геффен поощряет терроризм"

Председатель парламентской коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") обрушился на поэта Йонатана Геффена, который на прошлой неделе оказался в эпицентре громкого скандала после публикации на своей Instagram-странице стихотворения с прославлением палестинской арабки Ахед Тамими.
Напомним, что после того, как та оказалась в тюрьме за пощечину солдату ЦАХАЛа, Геффен сравнил оскорбившую израильских военнослужащих правонарушительницу с такими жертвами угнетений, как библейский Давид, Анна Франк, Хана Сенеш и Жанна д'Арк.
"Йонатан Геффен пришел и легитимизировал палестинскую девушку, унижающую и избивающую солдат. Йонатан Геффен поощряет новых террористов идти и убивать солдат … Откуда появляется эта самоненависть? Если бы такие вещи были сказаны раввином, живущим в Иудее и Самарии, я не уверен, что его не арестовали бы", - заявил Амсалем в эфире программы "Хадашот" на 12-ой канале ИТВ.