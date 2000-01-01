28.01 08:25 MIGnews.com

Реакция Сионистского лагеря на закон в Польше

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Сопредседатель Сионистского лагеря, лидер партии Ха-Тнуа Ципи Ливни: "Принятый в Польше закон - попытка отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Катастрофе. Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем. Этот закон - не изменит прошлого, но он опасен для будущего".Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог: "Я обращаюсь к премьер-министру и министру иностранных дел Израиля Биньямину Нетаниягу с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона. С нашей точки зрения - закон недопустим".Депутат Ксения Светлова (Сионистский лагерь): "Мы не имеем права закрывать глаза на проявления экстремизма в Европе, и на отрицание соучастия поляков в преступлениях Катастрофы, на попытки переписать историю, даже если многим это не понравится. Антисемитизм поднимает свою уродливую голову в Европе. Мы обязаны помнить: те, кто у себя дома отрицает Катастрофу и разжигают ненависть к евреям, никогда не будут нашими друзьями. Поэтому я подготовила и подала законопроект, который запретит въезд в Израиль антисемитам и неонацистам".