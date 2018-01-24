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Турция: США обязаны порвать все связи с террористами 28.01 08:33   MIGnews.com

Турция: США обязаны порвать все связи с террористами

Турция заявила, что Соединенные Штаты пообещали прекратить поставки вооружений курдским милициям в Сирии.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган также потребовал, чтобы американские военнослужащие покинули город Манбидж, который турки и их союзники намерены “освободить”.



Аппарат турецкого президента сообщил о том, что состоялся телефонный разговор советника по национальной безопасности США, Х. МакМастера и пресс-представителя Эрдогана Ибрагима Калина. МакМастер якобы пообещал прекратить поставки оружия курдам.

В заявлении аппарата президента говорится: “ Было подчеркнуто, что следует уделить внимание легитимной турецкой озабоченности. Достигнуто соглашение о близкой координации действия с тем, чтобы избежать недоразумений”.

Министр иностранных дел Турции Мелвет Чавушоглу заявил, что вслед за обещаниями американцев должны последовать конкретные действия: “Соединенные Штаты обязаны порвать с террористами и вынудить их сложить оружие. Они должны отобрать у них то оружие, которое было им предоставлено , и они обязаны немедленно покинуть Манбидж”.

Госдепартамент США не комментирует информацию о прекращении поставок вооружений курдам.

Эрдоган, между тем, заявил, что после того, как покончит с курдами в Африн, он может отдать приказ о броске к иракской границе.

Турецкая армия заявила, что за неделю операции убиты 447 курдских боевиков. Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила, что в боях убиты 59 боевиков курдской милиции YPG и 69 боевиков сирийских про-турецких милиций.

Несмотря на победные реляции турецкой армии и и триумфальный тон Эрдогана, в реальности туркам пока не удалось достигнуть впечатляющих успехов и перспективы их операции далеко не предопределены. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Могут ли курды победить турок в Сирии?"
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