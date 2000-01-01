Президент Словении: Палестину признавать еще рано

На данном этапе Словения не станет признавать независимость палестинского государства, заявил словенский президент Борут Пахор, аргументировав такое решение тем, что это лишь усугубит палестино-израильский конфликт.
Информагентство AFP опубликовало пресс-релиз канцелярии Пахора, в котором говорится, что глава государства поддержит палестинскую государственность только в тех обстоятельствах, "которые будут способствовать решению его двусторонних вопросов с Израилем, а не ухудшению отношений".
Таким образом, он опроверг слова министра иностранных дел Карла Эрьявеца, который на прошедшей неделе заявил о том, что Словения находится в процессе признания Палестины.
После встречи с председателем ПА Махмудом Аббасом в Брюсселе в прошлый понедельник Эрьявец анонсировал признание Любляной Палестины уже этой весной. Якобы 31 января было назначено заседание парламентской комиссии по иностранным делам, на которой должно было быть одобрено предложение в марте или апреле вынести на утверждение в парламенте Словении вопрос признания Палестины.
Однако позже президент признал, что подходящий момент для признания еще не наступил.