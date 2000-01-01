28.01 10:10 MIGnews.com

Польского посла вызвали в израильский МИД

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Только что одобренный в Польше закон, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет за использование выражения “польские лагеря смерти” или за обвинение поляков в участии в Холокосте, вызвал бурю негодования в Израиле - как в правительстве, так и среди оппозиции.Второй канал израильского ТВ сообщает, что заместитель посла Польши в Израиля был вызван в израильский МИД “для объяснений”.Одновременно, посол Израиля в Польше встретился с премьер-министром Польши и разъяснил ему израильскую позицию и резкий протест в связи с принятием данного закона.Премьер-министр Биньямина Нетаниягу прокомментировал законопроект в Польше:"Закон абсурден. Я категорически против этого закона. Невозможно изменить историю и нельзя отрицать Холокост.Я поручил послу Израиля в Польше сегодня же вечером встретиться с премьер-министром Польши и выразить нашу жесткую позицию против этого закона".