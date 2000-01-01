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Эдельштейн: если так пойдет дальше, окажемся в оппозиции 28.01 09:07   MIGnews.com

Эдельштейн: если так пойдет дальше, окажемся в оппозиции

Журналист второго канала израильского ТВ Михаэль Шемеш опубликовал записи частных разговоров спикера Кнессета Юли Эдельштейна, в которых тот подверг критике деятельность премьер-министра Биньямина Нетаниягу и фракции Ликуд в Кнессете.

Эдельштейн говорит, что поведение Нетаниягу “несколько проблематично”, и что “если дела пойдут так дальше, мы окажемся в оппозиции”.

Эдельштейн говорит о речах Нетаниягу: “Это поведение, я должен признать, несколько проблематично. Когда он говорит в качестве главы правительства - никто ему не мешает, все его уважают. Но в тот момент, когда он начинает говорить: “вы - кислые физиономии” - начинается балаган, и жаль, что это так”.

Эдельштейн также сказал, что был бы счастлив, если бы половина нынешних членов его фракции, Ликуд, оказалась бы за пределами Кнессета, одновременно выразив опасения о том, что те, кто придет им на смену, будут ничем не лучше : “Есть новые кандидаты, которых я предпочел бы не видеть”.
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