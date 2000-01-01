Экс-посол США Шапиро просит не сжигать мосты с демократами
На фоне опубликованного исследовательским центром Pew доклада о резком падении уровня поддержки Израиля среди сторонников Демократической партии США бывший американский посол в Еврейском государстве Дан Шапиро призывает правительство страны не сжигать мосты с американскими либералами.
"Израильским лидерам может быть трудно избежать искушения занять одну сторону в партизанских битвах в американской политике США", - пишет Шапиро в статье, написанной совместно с Тамарой Кофман Уиттс для издания Atlantic.
Экс-посол напомнил о том факте, что выступление премьер-министр Нетаниягу в Конгрессе против иранской сделки было организовано вопреки призывам предыдущей администрации и "исключительно в координации с руководством республиканцев"
"Такой подход также будет иметь свою цену: израильские лидеры обязательно будут сожалеть об отчуждении своих давних союзников, о том, что сожгли эти мосты, когда неизбежно грянет следующий кризис", - пишет дипломат, который, напомним, после окончания своей службы решил остаться – пока что временно – в Еврейском государстве.
Как считает Шапиро, тот факт, что лишь 27% сторонников американских демократов поддерживают Израиль в сравнении с 25% поддержки палестинцев, не означает, что демократы обязательно являются "антизраильскими".
Бывший посол признал, что "поддержка Израиля становится в Соединенных Штатах, по сути, политизированной проблемой, и партийное разделение сторон в отношении палестино-израильского конфликта действительно усугубляется". Однако полагаться на одних только республиканцев было бы ошибкой, считает он, поскольку независимые американцы – то есть, не отдающие особых предпочтений ни республиканцам, ни демократам – все же более склонны принимать сторону последних.
Дан Шапиро объясняет поддержку палестинцев среди электората Демпартии сочувственными ощущениями, связанными с "некоторым израильским практиками, например, сносом жилья". Особенно этим прониклись молодые американцы, афроамериканцы и латиноамериканцы – основной избиратель демократов.
Однако кое-какой нелицеприятный факт ему признать все же пришлось.
"Да, присутствуют определенные антиизраильские настроения в левом конце прогрессивного политического спектра", - сказал Шапиро, отметив, что аналогичные настроения есть и среди крайних консерваторов.