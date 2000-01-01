28.06 11:44 MIGnews.com

Европейский суд: эритрейцев можно депортировать на родину

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Европейский Суд по Правам Человека принял решение о том, что эритрейского беженца, просившего убежища в Швейцарии можно вернуть на родину, поскольку это не сопряжено с угрозой для его жизни.С точки зрения Израиля, речь идет о прецедентом деле, демонстрирующем, что в принципе нет препятствий для депортации эритрейцев из страны.В постановлении суда говорится: “Если гражданин будет отправлен в Эритрею, он не будет в опасности, с точки зрения ситуации с правами человека в этой стране. нет реального базиса для того, чтобы верить что он может подвергнуться реальной опасности или бесчеловечному обращению”.Суд постановил, что исполнение ордера на задержание и депортацию эритрейца не будет нарушением конвенции ООН о правах человека.По данным управления народонаселения МВД Израиля на март 2017 года, на территории Израиля находится 39 274 мигрантов, большая часть из низ - 28 110 - выходцы из Эритреи.