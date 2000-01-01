28.06 12:54 MIGnews.com

Британия готова отвечать авиаударами на кибератаки

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Министерство обороны Великобритании готово использовать обычные виды вооружения, в том числе авиацию, в ответ на хакерские атаки, угрожающие государству, заявил глава ведомства Майкл Фэллон.Как пишет Times, министр пригрозил отвечать на хакерские атаки "с воздуха, земли, моря или из киберпространства" и напомнил, что Лондон обладает собственным арсеналом кибероружия, которое он применяет, в частности, против "Исламского государства".Министр заверил, что Соединенное Королевство продемонстрировало эффективность этого оружия, став одной из первых стран, предложивших НАТО технологии для поддержки миссий военного блока.Как отмечает Times, Британия педалирует перемены в НАТО, требуя, чтобы альянс приравнял кибератаки к обычному вооруженному нападению. Тогда агрессия в отношении одного члена блока будет расцениваться, как нападение на весь альянс в целом.