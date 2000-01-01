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Британия готова отвечать авиаударами на кибератаки | Фото: Defence Images/Flickr28.06 12:54   MIGnews.com

Британия готова отвечать авиаударами на кибератаки

Министерство обороны Великобритании готово использовать обычные виды вооружения, в том числе авиацию, в ответ на хакерские атаки, угрожающие государству, заявил глава ведомства Майкл Фэллон.

Как пишет Times, министр пригрозил отвечать на хакерские атаки "с воздуха, земли, моря или из киберпространства" и напомнил, что Лондон обладает собственным арсеналом кибероружия, которое он применяет, в частности, против "Исламского государства".

Министр заверил, что Соединенное Королевство продемонстрировало эффективность этого оружия, став одной из первых стран, предложивших НАТО технологии для поддержки миссий военного блока.

Как отмечает Times, Британия педалирует перемены в НАТО, требуя, чтобы альянс приравнял кибератаки к обычному вооруженному нападению. Тогда агрессия в отношении одного члена блока будет расцениваться, как нападение на весь альянс в целом.
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