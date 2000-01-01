28.06 13:35 MIGnews.com

Юлий Эдельштейн выступил в Госдуме с речью на двух языках

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Спустя 30 лет после своего освобождения из советской тюрьмы, куда он попал как "узник Сиона", спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн выступил с исторической речью в Государственной Думе, став первым израильским политиком, который обратился с трибуны верхней палаты Федерального собрания РФ. Его визит стал ответом на посещение его российской коллеги Валентины Матвиенко Израиля в прошлом году."Шалом алейхем! Даже в моих лучших мечтах я не верил, что доживу до этого момента", - сказал он российским депутатам на иврите – языке, за преподавание которого в 1984 году его приговорили к 3 годам сибирской колонии.В целом, в своей 15-минутной речи Эдельштейн воздержался от критики Москвы за ее как прошлые, как правопреемницы СССР, так и нынешние, как соратницы Ирана, прегрешения, дипломатично срезав острые углы."В XXI веке терроризм заменил нацизм в качестве абсолютного зла. Чтобы преодолеть это, должна быть возобновлена атмосфера, как во время встречи на Эльбе в 1945 году", - сказал он по-русски, призвав российских законодателей создать "атмосферу взаимоуважения между разными странами".Спикер Кнессета заверил, что Израиль продолжит попытки создать всемирный антитеррористический альянс и призвал Госдуму присоединиться к этим усилиям."На протяжении многих лет из Иерусалима, вечной столицы еврейского народа, поступали известия о справедливости и войне со злом. Даже сегодня Иерусалим возглавляет борьбу с терроризмом, и мы не успокоимся, пока не выиграем эту войну и не достигнем мира", - подчеркнул Йоэль Эдельштейн.Он напомнил о главных угрозах, с которыми повседневно сталкивается Еврейское государство на юге и на севере – "Хизбалле", которую назвал "государством в государстве", и ХАМАСе, который не считается с жизнями как палестинцев, так и израильтян."За "Хизбаллой" и ХАМАСом стоит Иран, который стремится к региональной экспансии и распространяет свою человеконенавистническую идеологию, угрожающую всем народам мира", - добавил он, не став напоминать о союзниках Ирана.Он напомнил, что вместо гуманитарной помощи жителям сектора Газа ХАМАС продолжает закупать ракеты и строить подземные туннели, стоимость которых соизмерима со строительством школ, больниц и покупкой предметов первой необходимости.Напомнив о 50-летней годовщине Шестидневной войны, Эдельштейн добавил по-русски: "Советский Союз без колебаний поддержал арабские народы и разорвал свои дипломатические отношения с Государством Израиль. С тех пор любое восхваление Еврейского государства воспринималось как антисоветская подпольная деятельность. Любой вопрос о еврейской культуре и иврите и, конечно же, желание переехать в Израиль – все это было основанием для преследований"."К счастью и на благо наших народов, эти дни в прошлом. С момента возобновления дипломатических отношений прошло более 25 лет, и я уверен, что на этот раз это будет не зря. Очевидно, решены будут не все проблемы, но нам, безусловно, необходимо стремиться к этому, и мы, несомненно, находимся на верном пути", - резюмировал он.