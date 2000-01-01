28.06 13:36 MIGnews.com

ЕС продлил экономические санкции против России

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Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в среду, 28 июня.Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.В Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений.Европейский совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения. После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев". Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.