ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в среду, 28 июня.
Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.
В Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений.
Европейский совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения. После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев". Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.