Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












ЕС продлил экономические санкции против России | Фото: Thinkstock28.06 13:36   MIGnews.com

ЕС продлил экономические санкции против России

Европейский союз на шесть месяцев продлил экономические секторальные санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС в среду, 28 июня.

Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года.

В Евросоюзе дальнейшую судьбу этих санкций по-прежнему увязывают с выполнением российской стороной Минских соглашений.

Европейский совет согласовал данное продление 22 июня в Брюсселе на уровне глав государств и правительств, что стало политическим одобрением такого решения. После саммита ЕС 23 июня председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил: "Мы договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев". Следуя процедуре, Совет ЕС утвердил 28 июня юридический акт о продлении санкций.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
Катар будет рассматривать только "реалистичные" требования
14:24
Ортодоксы шантажируют Биби из-за закона о гиюре
14:10
На Украине заявили о победе над вирусом Petya
14:00
В МИД РФ назвали ерундой заявление США о химатаке в Сирии
13:49
Малиновская требует облегчить финансовое бремя молодых семей
13:20
Иерусалим: боссу-насильнику предъявлены обвинения
13:15
Американцы испытали боевой лазер, установленный на вертолете
13:05
Компьютерный вирус Petya перекинулся на Европу
12:54
Британия готова отвечать авиаударами на кибератаки
12:38
ХАМАС начал строить буферную зону на границе с Египтом
12:15
Британия закроет еврейскую школу за игнорирование геев
11:44
Европейский суд: эритрейцев можно депортировать на родину
11:26
Аварийный Boeing успешно приземлился в Домодедово
11:20
США не раскроют данные о подготовке химатаки Асадом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus