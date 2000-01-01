Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Малиновская требует облегчить финансовое бремя молодых семей | Фото: Thinkstock28.06 13:49   MIGnews.com

Малиновская требует облегчить финансовое бремя молодых семей

Сегодня на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был утвержден законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской о контроле за ценами на группы продленного дня, работающие под эгидой местных властей.

Законодательная инициатива парламентария от НДИ была принята единогласно – за нее проголосовали 37 депутатов. Согласно законопроекту, максимальную цену, которую муниципалитет может брать с родителей, будет устанавливать комиссия Кнессета по образованию и министр просвещения. Цена и пакет услуг будут стандартизированы и едины для центральных районов страны и для периферии.

По словам Юлия Малиновской, представленный ею законопроект призван уравнять в правах родителей во всех городах страны, а также установить единый стандарт групп продленного дня. Его цель - облегчить финансовое бремя, которое несут молодые семьи, а также предоставить им больше возможностей по выходу на работу, что окажет положительный эффект на всю экономику государства. Также это повысит стандарт прозрачности в определении цен муниципальными структурами.

"Родители будут знать, где их дети, до которого часа, и что им там преподают. Сегодня «продленка» обходится родителям в тысячи шекелей, поэтому утверждение моего законопроекта в предварительном чтении является очень хорошей новостью для родителей!", - сказала Юлия Малиновская.

пресс-служба партии НДИ
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:45
Катар будет рассматривать только "реалистичные" требования
14:24
Ортодоксы шантажируют Биби из-за закона о гиюре
14:10
На Украине заявили о победе над вирусом Petya
14:00
В МИД РФ назвали ерундой заявление США о химатаке в Сирии
13:36
ЕС продлил экономические санкции против России
13:20
Иерусалим: боссу-насильнику предъявлены обвинения
13:15
Американцы испытали боевой лазер, установленный на вертолете
13:05
Компьютерный вирус Petya перекинулся на Европу
12:54
Британия готова отвечать авиаударами на кибератаки
12:38
ХАМАС начал строить буферную зону на границе с Египтом
12:15
Британия закроет еврейскую школу за игнорирование геев
11:44
Европейский суд: эритрейцев можно депортировать на родину
11:26
Аварийный Boeing успешно приземлился в Домодедово
11:20
США не раскроют данные о подготовке химатаки Асадом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus