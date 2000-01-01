28.06 13:49 MIGnews.com

Малиновская требует облегчить финансовое бремя молодых семей

пресс-служба партии НДИ

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Сегодня на пленарном заседании Кнессета в предварительном чтении был утвержден законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской о контроле за ценами на группы продленного дня, работающие под эгидой местных властей.Законодательная инициатива парламентария от НДИ была принята единогласно – за нее проголосовали 37 депутатов. Согласно законопроекту, максимальную цену, которую муниципалитет может брать с родителей, будет устанавливать комиссия Кнессета по образованию и министр просвещения. Цена и пакет услуг будут стандартизированы и едины для центральных районов страны и для периферии.По словам Юлия Малиновской, представленный ею законопроект призван уравнять в правах родителей во всех городах страны, а также установить единый стандарт групп продленного дня. Его цель - облегчить финансовое бремя, которое несут молодые семьи, а также предоставить им больше возможностей по выходу на работу, что окажет положительный эффект на всю экономику государства. Также это повысит стандарт прозрачности в определении цен муниципальными структурами."Родители будут знать, где их дети, до которого часа, и что им там преподают. Сегодня «продленка» обходится родителям в тысячи шекелей, поэтому утверждение моего законопроекта в предварительном чтении является очень хорошей новостью для родителей!", - сказала Юлия Малиновская.