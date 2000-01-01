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В МИД РФ назвали ерундой заявление США о химатаке в Сирии | Фото: Thinkstock28.06 14:00   MIGnews.com

В МИД РФ назвали ерундой заявление США о химатаке в Сирии

Москва считает неприемлемым заявления Вашингтона о подготовке Сирией химатак на своей территории, это осложняет процесс переговоров в Астане и Женеве. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

"Заявления о том, что сирийские вооруженные силы готовятся к применению химоружия, – это абсолютная чушь и ерунда… Эти домыслы ничем не подкреплены. Никаких фактов никто не приводит, – заявил Гатилов. - Если за этим стоит цель усилить виток напряженности, то мы считаем, что это неприемлемо", – отметил он.

Ранее Белый дом заявил о подготовке Дамаском "очередной" химической атаки, жертвами которой могут стать мирные жители. Вашингтон пригрозил Сирии возмездием, в случае применения химоружия.

В свою очередь, официальный Дамаск опроверг обвинения Соединенных Штатов, подчеркнув, что никогда не применял, и не будет применять химоружие.

Российские специалисты на фоне заявлений о готовящейся атаке заподозрили США в подготовке агрессии в отношении Сирии.
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