28.06 14:24 MIGnews.com

Ортодоксы шантажируют Биби из-за закона о гиюре

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Член израильского правительства от ультраортодоксальной партии "Яадут а-Тора" Яаков Лицман пригрозил выходом своей политсилы из коалиции в том случае, если законопроект, закрепляющий монополию ортодоксов в области гиюра, не будет принят окончательно.Напомним, что в воскресенье, 25 июня, правительство одобрило законопроект, который лишает местные раввинские суды полномочий в вопросах гиюра, что ударит по возможности на репатриацию многих евреев из бывшего Советского Союза. Среди всех членов Кабмина против этой инициативы проголосовала только министр алии и абсорбции Софа Ландвер, которая подала апелляцию. Теперь за него должны проголосовать в Кнессете."Если они хотят обжаловать это, то мы этого не допустим. Если надо будет, мы уйдем", - заявил Лицман 28 июня.Кроме того, глава Минздрава атаковал евреев-реформистов, которые на прошлой неделе набросились на правительство из-за отмены компромиссного решения по Котелю, которое предполагало создание смешанного участка для молитвы у Стены Плача."Они не баллотируются на выборы демократическим путем, как я или мои коллеги. Даже если так, я не уверен, что они получат 1 тысячу голосов. Существуют коалиционные соглашения. Все делалось открыто, и все было на столе Кнессета", - констатировал Лицман.