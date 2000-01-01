28.06 15:15 MIGnews.com

ОАЭ требовали от американцев разбомбить студии Al-Jazeera

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Объединенные Арабские Эмираты требовали от американцев разбомбить катарский телеканал Al-Jazeera. Речь идет о старом требовании, высказанном в период американского вторжения Афганистан 14 лет назад.Согласно опубликованным дипломатическим телеграммам wikileaks требование было высказано наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бин Заидом.Заид жаловался американцам на то, что он “не понимает, с какой целью эмир Катара шейх Хамад а-Тани продолжает подстрекательство в арабском мире”.Тогда требование не было воспринято всерьез, но телеграмма демонстрирует, что у нынешнего кризиса в Заливе - глубокие корни.