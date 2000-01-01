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В Израиле подешевели загранпаспорта 28.06 15:26   MIGnews.com

В Израиле подешевели загранпаспорта

Комиссия Кнессета по финансам одобрила снижение пошлин за выдачу загранпаспортов.

Паспорта, выдаваемые в офисах МВД будут стоить 265 шекелей. Паспорта, заказанные через интернет в зимние месяцы будут стоить 155 шекелей, в летние - 245.

В дополнение к этому, пассажиры, запросившие срочной выдачи паспорта перед вылетом из аэропорта Бен-Гурион будут платить 800 шекелей, а не 1105, как раньше.

Глава МВД Арье Дери приветствовал снижение пошлин, заявив: “Мы боролись за снижение пошлин на загранпаспорта в течение длительного периода времени, и сегодня я счастлив подтвердить, что мы внесли свой вклад в снижение стоимости жизни”.
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