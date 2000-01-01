28.06 14:45 MIGnews.com

Катар будет рассматривать только "реалистичные" требования

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Катар готов к переговорам по требованиям арабских стран, если они будут рациональными и подкреплены доказательствами. Об этом, как передал телеканал "Аль-Джазира", заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани."Требования должны быть реалистичными и реализуемыми, в противном случае, они будут отвергнуты. То, что было представлено странами, участвующими в блокаде - неподкрепленные доказательствами обвинения, а не требования", - заявил Аль Тани, находящийся с визитом в Вашингтоне.Он подчеркнул, что для переговоров "необходимо истинное желание другой стороны и доказательства, подтверждающие требования".