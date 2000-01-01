29.06 07:17 MIGnews.com

Алалуф спас от закрытия 2 убежища для жертв насилия в семье

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Представители некоммерческой организации “Ло ле-Алимут” (“Нет насилию”) после заседания комиссии по вопросам занятости, социального обеспечения и здравоохранения объявили о закрытии двух приютов для женщин, подвергавшихся насилию в семье. Причиной этого жесткого решения стала огромная разница между субсидией, которую выделяет на содержание убежищ министерство социального обеспечения, и реальной стоимостью этого содержания, которую вынуждена оплачивать НКО.Получив известие о закрытии приютов, председатель комиссии Эли Алалуф (“Кулану”) в экстренном порядке обратился к руководству министерства социального обеспечения и попросил как можно скорее найти долгосрочное решение проблемы. Благодаря его вмешательству и координации всех задействованных организаций, министерство социального обеспечения выделило деньги, которые несколько месяцев не переводились на нужды убежищ для избиваемых женщин.“Я очень рад, что приюты для жертв семейного насилия, выполняющие крайне важную для находящихся в тяжелейшей ситуации женщин работу, продолжат действовать в обычном режиме, - прокомментировал ситуацию Эли Алалуф. - Временно нам удалось предотвратить их закрытие, но нам предстоит еще много работать, чтобы найти постоянное решение и добиться достойного финансирования убежищ для избиваемых женщин. Я хочу поблагодарить министра социального обеспечения Хаима Каца за быстрое решение проблемы”.