28.06 16:49 MIGnews.com

В КНДР хотят казнить экс-президента Южной Кореи

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Северная Корея заявила в среду, 28 июня, что она издала приказ о казни бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и главы разведки, служившего при ней, за якобы их планы ликвидировать лидера КНДР Ким Чен Ына.Государственное северокорейское информагентство KCNA заявило, что "выяснилось, что Пак Кын Хе из Южной Кореи продвигала операцию по "устранению северокорейского руководства" в сговоре с разведывательной службой во время ее президентского срока".KCNA не раскрыло источник, но японская газета сообщила на этой неделе, что Пак Кын Хе в 2015 году одобрила план ликвидации лидера северокорейского режима Ким Чен Ына.Напомним, что Пак Кын Хе был объявлен импичмент в марте из-за коррупционного скандала и в настоящее время она находится под стражей на время суда.