28.06 19:47 MIGnews.com

Обострение напряженности между Израилем и Германией

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В преддверие предстоящей встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, высокопоставленные чиновники ее партии предостерегают, что участие израильского премьера в деятельности блока европейских консервативных партий мешает израильско-германским отношениям и ослабляет поддержку Израиля со стороны Меркель.В сентябре 2016 года Альянс европейских консерваторов и реформаторов принял в качестве регионального члена партию Нетаниягу "Ликуд". В состав блока входят члены из 20 стран.Официальные лица также сообщили, что предстоящий официальный визит Нетаниягу в Венгрию и его участие в саммите, организованном Вышеградской группой (политический альянс Чешской Республики, Венгрии, Польши и Словакии - ред.), являются дополнительным фактором, обостряющим напряженность в отношениях между Израилем и Германией. Они заявили, что участие Нетаниягу будет стимулировать усилия ключевых немецких деятелей для радикализации напряженности.Чиновники заявили, что чиновники в офисе Меркель и в МИД Германии пользуются всеми возможностями, чтобы представить Израиль и его правительство отрицательно и предостеречь, что Нетаниягу и партия "Ликуд" уничтожают демократию в Израиле.Также чиновники сказали, что некоторые в немецком правительстве используют теплые отношения "Ликуда" с критиками Меркель в Европейском союзе, чтобы отдалить друг от друга Германию и Израиль. Особенно заметным среди них является Кристоф Хойсген, советник по вопросам национальной безопасности Меркель.Israel Hayom пишет, что Хойсген несколько раз вскрикнул на израильскую делегацию Комитета по делам иностранных дел и обороны Кнессета на встрече в Берлине, вызвав враждебность и побудив делегацию уйти с "очень негативными чувствами".Чиновники выразили надежду, что предстоящая встреча Нетаниягу с Меркель в кулуарах мемориальной церемонии покойного канцлера Германии Гельмута Коля предоставит лидерам возможность урегулировать все разногласия.