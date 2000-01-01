28.06 21:24 MIGnews.com

Яир Лапид - Испании: Прекратите финансировать террористов!



пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в рамках визита в Мадрид провел специальное заседание с членами испанского парламента. В ходе заседания Лапид представил парламентариям отчет, подготовленный Институтом исследований NGO Monitor при содействии организации ACOM. Данный отчет демонстрирует объем финансовой помощи, которую оказывает испанское правительство десяткам антиизраильских организаций, связанных с террористической деятельностью."Испания переводит миллионы евро организациям BDS, действия которых направлены против Израиля и таким образом поощряет убийства невинных граждан. Три года назад два террориста ворвались в синагогу в Иерусалиме и убили молящихся людей. Ответственность за этот теракт взял на себя Народный фронт освобождения Палестины. В прошлом году эта организация получила за счет испанских налогоплательщиков 199, 988 евро. Неужели убийства людей, которые пошли помолиться или отправились за покупками, является частью гуманитарной помощи? Вы понимаете, на какие "благие дела" идут ваши деньги? В 2015 году более 5 миллионов евро были перечислены в организации, занимающиеся террористической деятельностью. Мы можем передать вам названия этих организаций и их адреса, а вы можете прекратить их финансировать. Я прибыл в Испанию с одной целью: наглядно показать на что и куда вы тратите государственный бюджет. Решение за вами – это ваша страна и ваши деньги", - отметил Яир Лапид.После демонстрации отчета, члены парламента Испании заявили, что присоединяются к борьбе, которую ведет Израиль против BDS и в законодательном порядке начнут процесс прекращения финансирования.Испания, как известно, открыто выступает против деятельности BDS и противостоит террору. Поэтому данные, следующие из отчета, представленного Лапидом, удивили парламентариев. По их словам, они не могли и предположить, что под "гуманитарными организациями" и "организациями по правам человека" скрываются антиизраильские и террористические организации, которые виновны в убийствах мирных граждан."С вашей помощью мы начинаем важный процесс: прекращение перевода средств организациям, поддерживающих террор и призывающих бойкотировать Израиль. Сегодня мир делится не на христиан и евреев, или христиан и мусульман. Сегодня мы говорим о том, кто готов противостоять злу и убийствам, а кто просто предпочитает промолчать. Я благодарен вам за то, что вы на стороне правды, за то, что не готовы молчать", - заявил на заседании в парламенте Испании лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.В продолжение визита Яир Лапид встретится с представителями еврейской общины, рядом общественных деятелей Испании, председателем центристской партии Альбертом Ривера, госсекретарями испанского правительства и примет участие в заседании комиссии по иностранным делам в Сенате.пресс-служба фракции `Еш Атид`пресс-служба фракции `Еш Атид`пресс-служба фракции `Еш Атид`