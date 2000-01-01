29.06 03:22 MIGnews.com

ООН против того, чтобы Катар закрывал Al-Jazeera

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Эксперт ООН по правам человека заявил в среду, 28 июня, что это будет "серьезным ударом по плюрализму СМИ", если Катар закроет Al-Jazeera, как того требуют другие арабские государства.Дэвид Кай добавил, что любой такой шаг Катара в обмен на отмену санкций, введенных его соседями, еще больше снизит свободу СМИ в регионе, который "уже страдает от жестких ограничений в отношении средств массовой информации".Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты представили Катару список требований из 13 пунктов в качестве условий для восстановления воздушного, морского и сухопутного трафика в богатую энергоресурсами страну Персидского залива.Кай обратился к международному сообществу с призывом "настоять на том, чтобы эти правительства не требовали закрытия Al-Jazeera от Катара".