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РФ о санкциях ЕС: `Никто не отменяет принципа взаимности` | Фото: Thinkstock29.06 02:31   MIGnews.com

РФ о санкциях ЕС: "Никто не отменяет принципа взаимности"

Правительство России оставляет за собой право предпринять ответные шаги против Европейского союза после того, как блок решил распространить свои экономические санкции на Россию, как заявили чиновники Кремля в среду, 28 июня.

"Никто не отменяет принцип взаимности", - цитирует агентство РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.

Европейский союз официально распространил свои экономические санкции на Россию ранее в среду, 28 июня, в энергетических, оборонных и финансовых секторах до 31 января 2018 года.
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