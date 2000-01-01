29.06 02:31 MIGnews.com

РФ о санкциях ЕС: "Никто не отменяет принципа взаимности"

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Правительство России оставляет за собой право предпринять ответные шаги против Европейского союза после того, как блок решил распространить свои экономические санкции на Россию, как заявили чиновники Кремля в среду, 28 июня."Никто не отменяет принцип взаимности", - цитирует агентство РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.Европейский союз официально распространил свои экономические санкции на Россию ранее в среду, 28 июня, в энергетических, оборонных и финансовых секторах до 31 января 2018 года.