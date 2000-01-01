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28.06 07:10   MIGnews.com

Гигантская сделка по продаже дронов Германии - под угрозой

Гигантская сделка по продаже боевых беспилотников Eitan (Heron TP) компании Israel Aerospace Industries (IAI) оказалась под угрозой срыва.

Объем сделки - 652 миллиона долларов. Фракция социал-демократов в бундестаге заявила, что будет противодействовать исполнению договора.

Социал-демократов осудили министр обороны Германии и командующий германскими ВВС. Армия предпочла израильские беспилотники потому, что в ее распоряжении уже есть несколько самолетов такой модели, и немцы остались довольны их использованием.

Председатель фракции социал-демократов Томас Опперман заявил, что его партия поддерживает идею беспилотников для разведывательных целей, но выступает против покупки Eitan, поскольку на них могут быть установлены ракеты и бомбы.

Социал-демократы являются младшими партнерами в правящей коалиции Ангелы Меркель.

Командующий германскими ВВС генерал Карл Моллнер, назвал шаг социал-демократов ошибочным, поскольку в результате германские солдаты в Афганистане и Мали останутся без защиты. Моллнер сказал: “ Я уважаю политические решения, но, с точки зрения эксперта, это - ошибка”.

Министр обороны Германии Урсула фон Дер Лане назвала социал-демократов лицемерами, поскольку в прошлом году они проголосовали за программу создания европейского беспилотника.

Беспилотник Eitan, с размахом крыльев 26 метров является одним из самых больших в мире и может находиться в воздухе до 24 часов. До настоящего времени беспилотник покупали только ВВС ЦАХАЛа, и Германия должна была стать первым иностранным покупателем.
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