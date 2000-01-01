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Оппозиция: Асад может приказать ISIS атаковать Израиль 28.06 07:55   MIGnews.com

Оппозиция: Асад может приказать ISIS атаковать Израиль

Если сирийского президента Башара Асада загнать в угол, он может пойти на отчаянный шаг – приказать террористам группировки ISIS атаковать Израиль, как последнее усилие для того, чтобы втянуть Еврейское государство в сирийскую гражданскую войну.

Такое заявление сделал представитель Свободной сирийской армии Салим Худайфа на XIV Евразийском медиа форуме в Астане, добавив, что Асад – "серый кардинал" "Исламского государства" и, таким образом, он водит за нос всех, включая своих союзников – Россию и Иран.

"Как только вы уберете человека, исчезнет и его тень", - заявил он об Асаде и ISIS.

"Каждый раз, когда мы атаковали ИСИС, сирийская армия атаковала на нас в спину. Асад – тот, кто освободил многих командиров ISIS и "Джабхат аль-Нусра" из тюрем. Режим Асада играет с кровью граждан Сирии, и, к моему великому сожалению, так же поступают и сверхдержавы. Ни один сириец не примет Асада в качестве будущего лидера Сирии. Асад должен покинуть страну", - заявил бывший друзский офицер сирийской армии Худайфа.
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