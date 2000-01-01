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Иран опять отрезали о международной финансовой системы | Фото: Thinkstock28.06 08:32   MIGnews.com

Иран опять отрезали от международной финансовой системы

Международная наблюдательная комиссия ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, FATF) решила оставить Иран в своем "Публичном заявлении" – фактически "черном списке" организации – чем предотвратила беспрепятственный доступ Тегерана к международной финансовой системе.

Данное решение ФАТФ приняла на своей пленарной сессии в испанской Валенсии, чем нанесла удар по надеждам иранцев.

В своем заявлении по Ирану комиссия приветствовала политическому приверженность Ирана исполнению своего октябрьского Плана действий и предупредила, что пока что воздержится от каких-либо карательных мер в отношении ИРИ. В то же время группа выразила беспокойство по поводу того, что Тегеран еще не исполнил свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием террора.

"До тех пор, пока Иран не осуществит меры, необходимые для устранения недостатков, определенных в Плане действий, ФАТФ будет обеспокоена риском финансирования терроризма Ираном и угрозой, которую это создает для международной финансовой системы", - говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в списке, помимо ИРИ, значится лишь одно государство – Северная Корея.
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