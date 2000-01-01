29.06 04:33 MIGnews.com

Японская бизнес-миссия впервые посетила Курилы

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Японская бизнес-группа впервые прибыла на Курилы в рамках договора о совместной российско-японской экономической деятельности на островах.Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.В бизнес-группу входят представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. В течение пяти дней японские чиновники и бизнесмены посетят острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.Делегация намерена детально ознакомиться с курильскими объектами в рамках реализации совместной экономической деятельности России и Японии на островах. В частности, речь идет о проектах в области рыбного и сельского хозяйства, энергетики, медицины, туризма и переработки бытовых отходов.По словам возглавляющего бизнес-миссию спецсоветника премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, проект станет успешным в том случае, если производимая в будущем на Курилах продукция будет поставляться в другие регионы и страны.Встретивший японскую группу глава Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что правительство региона готово сформировать необходимые меры поддержки бизнесменов, используя механизмы государственно-частного партнерства, субсидирования и решая для них вопросы технического присоединения к инженерной инфраструктуре.