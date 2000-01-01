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28.06 09:15   MIGnews.com

Страны Залива шантажируют партнеров Катара

Посол ОАЭ в Москве Омар Гобаш предупредил, что санкции арабских государств против Катара будут усилены.

Гобаш сказал, что страны Залива потребуют сокращения объема коммерческих связей от тех государств, которые еще поддерживают отношения с Дохой.

Катар также может быть исключен из Совета Сотрудничества Стран Персидского Залива, и по словам Гобаша, “на этом мы не остановимся”.

Гобаш предупредил партнеров Катара: “Одна из возможностей - выдвижение условий нашим собственным торговым партнерам, мы поставим их перед коммерческим выбором - или мы или катар. . Если Катар не принимает наших требований, им придется сказать: До свиданья Катар”.
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