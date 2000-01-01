28.07 14:41 MIGnews.com

Правительство поможет студентам

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Законодательная министерская комиссия утвердила законопроект, согласно которому молодая семья, в которой один из родителей является студентом, получит статус работающей пары при выходе на больничные по уходу за ребенком. Инициаторами законопроекты являются депутаты Гафни и Маклев из партии Еврейство Торы.Согласно законопроекту, студенты высших учебных заведений, ультраортодоксальных учебных заведений и заведений, предоставляющих профессиональное образование, будут признаны работающей парой и, таким образом, работающий супруг сможет воспользоваться больничными при уходе за ребенком. Законопроект был утвержден министерской комиссией, несмотря на возражения со стороны организаций работодателей, которые указывали на высокую стоимость законопроекта для работодателей.Закон позволяет работнику взять больничный по уходу за ребенком из числа полагающихся ему по закону больничных дней, но только при условии, что второй родитель, являющийся наемным работником или частным предпринимателем, не пропускает в это время работу работу, или же работник является родителем ребенка с ограничениями.В пояснении к законопроекту говорится, что если один из супругов не работает, то он может находиться с больным ребенком, но есть неработающий супруг является студентом, то его отсутствие может нанести ущерб процессу обучения. Поэтому законопроект предлагает позволить работнику, чей супруг является студентом высшего учебного заведения, взять больничный для ухода за ребенком, несмотря на то, что один из супругов не работает и является студентом.Ситуации, при которой один из супругов работает, а второй учится, распространены среди ультраортодоксов, где мужчины учатся, а женщина работает и содержит семью. Естественно, что законопроект депутатов от партии Еврейство Торы прежде всего направлен на помощь представителям ультраортодоксального сектора: до сих пор женщина не могла воспользоваться больничными, чтобы остаться с больным ребенком, потому что ее супруг не работает.Но законопроект касается и светского сектора. Студентам высших учебных заведений уже сегодня полагаются некоторые льготы, к примеру, студентке после родов полагается стоянка на территории кампуса, молодой отец, пропустивший экзамен в течение трех недель после родов, имеет право на пересдачу экзамена.В дополнение к этому, министерство просвещения предоставляет стипендию в размере от 4.000 до 12.480 шекелей студентам, имеющим ребенка и обучающимся в рамках первой академической степени, в зависимости от их экономического положения.