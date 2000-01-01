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МИД РФ ввел ответные меры в отношении США | Фото: Thinkstock28.07 12:55   MIGnews.com

Зеркальный ответ. Россия высылает американских дипломатов

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о введении ответных мер в отношении США, после того как американский Сенат одобрил дополнительные санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР.

"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США", – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ведомство уточняет, что, таким образом, общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается до 455 человек. МИД РФ также пообещало зеркальный ответ, если американские власти в одностороннем порядке решат сократить численность российских дипломатов в США.

Также российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", – отмечает МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что принятый американским конгрессом законопроект "еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах". "Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как заявили в МИД, РФ "делает все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения, развивать связи и сотрудничество с США по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая, прежде всего, борьбу с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, киберпреступностью и т.д."
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