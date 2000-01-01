Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Литва хочет дать Саакашвили гражданство 28.07 13:54   MIGnews.com

Литва хочет дать Саакашвили гражданство

Возможность предоставления экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили литовского гражданства предложил рассмотреть европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, передает "Политика Сегодня".

Литовский политик предложил оценить решение украинского лидера Петра Порошенко лишить Саакашвили гражданства. При этом, по мнению Ауштрявичюс, в первую очередь Литве следует предоставить политику вид на жительство, чтобы он смог создать какую-нибудь организацию по политическому анализу, консультациям. Литовское гражданство в свою очередь позволит Саакашвили работать в Европе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области гражданства. Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко позже объяснил, что грузинская Генпрокуратура предоставила лидеру информацию о Саакашвили, которую тот скрыл при получении украинского гражданства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
Хотели как лучше
14:41
Правительство поможет студентам
14:10
Жилищный вопрос
13:36
Люк Бессон снимет следующий фильм в России
13:34
Пенсионный рай
12:55
Зеркальный ответ. Россия высылает американских дипломатов
12:32
Пожарники дали добро
11:45
Китаянка погибла во время фотосессии в Таиланде
11:21
Утечка мозгов
11:07
ЧП с поездом в Барселоне: пострадали около 50 человек  
11:05
В Узбекистане арестовали дочь экс-президента
10:30
Договоренность по аль-Аксе - предательство Аллаха
10:24
Учительницу уволили за секс с учеником в туалете самолета
09:51
Победа: Арабский мир издевается над Израилем  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus