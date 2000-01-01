Литва хочет дать Саакашвили гражданство

Возможность предоставления экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили литовского гражданства предложил рассмотреть европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, передает "Политика Сегодня".
Литовский политик предложил оценить решение украинского лидера Петра Порошенко лишить Саакашвили гражданства. При этом, по мнению Ауштрявичюс, в первую очередь Литве следует предоставить политику вид на жительство, чтобы он смог создать какую-нибудь организацию по политическому анализу, консультациям. Литовское гражданство в свою очередь позволит Саакашвили работать в Европе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области гражданства. Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко позже объяснил, что грузинская Генпрокуратура предоставила лидеру информацию о Саакашвили, которую тот скрыл при получении украинского гражданства.