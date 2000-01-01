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`Ликуд`: Беннет угрожает безопасности Израиля 28.07 19:23   MIGnews.com

"Ликуд": Беннет угрожает безопасности Израиля

Партия "Ликуд" ответила на критику своего лидера Биньямина Нетаниягу со стороны министра просвещения, председателя "Еврейского дома" Нафтали Беннета, который в четверг заявил, что план трансфера, предложенный премьером, нанесет серьезный ущерб безопасности Израиля.

Как считают в "Ликуде", на самом деле вредит израильской безопасности не это, а "люди, которые, сидя в военно-политическом кабинете, руководствуются не тем благом гражданам Израиля, а своим собственным благом и сливами с закрытых заседаний".

В партии Нетаниягу упрекнули Беннета в том, что сначала он сам поддержал предложение убрать металлодетекторы с Храмовой горы, "помпезно заявив о поддержке премьер-министра", а сам и полторы минуты не продержался под давлением прессы и общественности.

"Израильская безопасность не должна подвергаться популизму и политическим вращениям. Израильская безопасность священна, и больше всего ей угрожают те, кто по-детски безответственно используют ее в качестве почвы для своих твитов", - говорится в заявлении Ликуда.

Кроме Беннета раскритиковала правительство и другой министр от "Еврейского дома". Глава Минюста Айелет Шакед напомнила о том, что на Ближнем Востоке не ценят капитуляции.
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