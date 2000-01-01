Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Герцог: у Нетаниягу провал за провалом 28.07 19:56   MIGnews.com

Герцог: у Нетаниягу провал за провалом

Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог:

"Палестинцы празднуют победу над Израилем. Король Иордании в гневе и требует извинений. Провал за провалом. И вот председатель парламентской оппозиции находит виновных - он обвиняет ШАБАК в трусости! Позор! Выражаю полную поддержку нашим силам безопасности, всем сотрудникам ШАБАКа, бойцам ЦАХАЛа и пограничной стражи, всем, кто стоит на страже покоя родной страны. Нынешнему правительству - пора научиться думать о собственных действиях и их последствиях. Проявить ответственность и думать о стране и об интересах Израиля, а не метаться из стороны в сторону из-за мелких политических интересов!"

Лидер партии ХаТнуа, сопредседатель Сионистского лагеря Ципи Ливни:

"Премьер-министр при попустительстве которого его доверенные люди оскорбляют силы безопасности и позволяют пренебрежительное отношение к тем, кто своими действиями и предупреждениями спасает жизни людей, - он не достоин принимать судьбоносных решений. Дело не в "трусости", а в ответственности за страну и жизни людей, в способности принимать взвешенные решения и в способности принимать ответственность за последствия собственных решений!"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:14
Северная Корея продолжает играть c ракетами
19:50
"Смерть Израилю": Иорданцы требуют расторгнуть мир
19:23
"Ликуд": Беннет угрожает безопасности Израиля
19:10
Каббала покоряет Рим
18:22
Столкновения на границе с Газой
18:15
Резня в супермаркете Гамбурга
15:09
Хотели как лучше
14:41
Правительство поможет студентам
14:10
Жилищный вопрос
13:54
Литва хочет дать Саакашвили гражданство
13:36
Люк Бессон снимет следующий фильм в России
13:34
Пенсионный рай
12:55
Зеркальный ответ. Россия высылает американских дипломатов
12:32
Пожарники дали добро
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus