28.07 19:56 MIGnews.com

Герцог: у Нетаниягу провал за провалом

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Председатель парламентской оппозиции Ицхак Герцог:"Палестинцы празднуют победу над Израилем. Король Иордании в гневе и требует извинений. Провал за провалом. И вот председатель парламентской оппозиции находит виновных - он обвиняет ШАБАК в трусости! Позор! Выражаю полную поддержку нашим силам безопасности, всем сотрудникам ШАБАКа, бойцам ЦАХАЛа и пограничной стражи, всем, кто стоит на страже покоя родной страны. Нынешнему правительству - пора научиться думать о собственных действиях и их последствиях. Проявить ответственность и думать о стране и об интересах Израиля, а не метаться из стороны в сторону из-за мелких политических интересов!"Лидер партии ХаТнуа, сопредседатель Сионистского лагеря Ципи Ливни:"Премьер-министр при попустительстве которого его доверенные люди оскорбляют силы безопасности и позволяют пренебрежительное отношение к тем, кто своими действиями и предупреждениями спасает жизни людей, - он не достоин принимать судьбоносных решений. Дело не в "трусости", а в ответственности за страну и жизни людей, в способности принимать взвешенные решения и в способности принимать ответственность за последствия собственных решений!"