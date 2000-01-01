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Россия приветствовала капитуляцию Израиля на Храмовой Горе | Фото: Thinkstock29.07 06:50   MIGnews.com

Россия приветствует капитуляцию Израиля на Храмовой Горе

Решение убрать с Храмовой горы усиленные меры безопасности, включая рамочные металлоискатели и камеры, стало шагом к нормализации ситуации в Иерусалиме, считают в Кремле.

"Вокруг Иерусалима и святых мест этого города сохраняется высокая степень напряженности. Вместе с тем предпринятые в последнее время позитивные шаги по разрядке обстановки дают основания полагать, что найти решение и нормализовать ситуацию возможно", - гласит коммюнике российского министерства иностранных дел.

В МИД РФ с удовлетворением отметили то, что это решение "позволило верующим провести 28 июля пятничную молитву в комплексе мечети Аль-Акса - впервые после теракта 14 июля".

Вместе с тем главной задачей израильского правительства в ведомстве назвали "соблюдение сторонами принятых решений о возврате к статус-кво святых мест в Восточном Иерусалиме и отказ от любых односторонних действий, которые могли бы предопределить окончательное решение основных вопросов палестино-израильского урегулирования, в том числе статус Иерусалима".
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