28.07 12:32 MIGnews.com

Пожарники дали добро

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Благодаря компромиссу, достигнутому с Управлением пожарной охраны, подрядчики смогут продолжить работу на многочисленными проектами ТАМА 38 в Тель-Авиве. Причина проблемы была заложены в узких улицах города «который не спит».Примерно полгода назад Управление пожарной охраны заявило, что отказывается утверждать разрешения на строительство проектов ТАМА 38, расположенных на улицах, проезжее пространство на которых уже 3,7 метра. Узкий проезд, по утверждению пожарных, не позволит прибыть на место пожара крупным пожарным автомобилям.После продолжительных обсуждений, в конце прошлой недели стороны пришли к компромиссу, при посредничестве Авигдора Ицхаки, председателя правительственного штаба по решению жилищного вопроса. В проектах, расположенных на улицах с проезжей частью (от припаркованных автомобилей) уже 2,7 метра, будет проведена точечная проверка и только по ее результатам будет принято решение о выдаче разрешения на строительство и об условиях, которые должны быть соблюдены. В некоторых случаях Управление потребует построить дополнительную лестничную клетку, которая будет служить еще одним путем эвакуации при пожаре с каждого этажа. Данное условие не вызвало энтузиазма у представителей подрядчиков, потому что дополнительная лестница может быть построена только за счет жилой площади, что может ударить по прибыли подрядчика.В тех случаях, когда ширина проезжей части улице составляет от 2,7 метра до 3,5 метра, подрядчик должен будет установить в квартирах спринклеры и отметить перед домом площадку для работы пожарных бригад. Также принято решение выделить бюджет размером в 15 миллионов шекелей на приобретение 15 городских пожарных автомобилей, отличающихся небольшими размерами. На улицах с проезжей частью шире 3,5 метров Управление пожарной охраны не будет выдвигать особых требований при выдаче разрешений на строительство.