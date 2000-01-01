28.07 14:10 MIGnews.com

Жилищный вопрос

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Новый индекс, разработанный в Тель-Авивском университете, оценивает инициативы правительства в сфере строительства доступного жилья с точки зрения четырех критериев, принятых в западных странах.Центр Хагар, действующий при юридическом факультете университета, разработал индекс, анализирующий деятельность правительства в сфере строительства доступного жилья, по четырем критериям: насколько эти проекты релевантны для тех, кто зарабатывает средние и низкие зарплаты, каков размер скидки от рыночной цены, существуют ли специальные критерии, гарантирующие доступ к льготному жильем тем, кто в нем нуждается, и способно ли государство сохранить фонда доступного жилья на протяжении длительного времени.Анализ программы министра финансов Моше Кахлона «Цена для новосела» согласно вышеуказанным критериям показывает, что два критерия не актуальны для этой программы: нет критерия, гарантирующего льготу для тех, кто зарабатывает низкие и средние зарплаты, и также программа никак не сохраняет жилой фонд на протяжении длительного периода времени — речь идет о единовременной скидке при покупке квартиры.Согласно индексу, только 60% квартир, которые будут разыграны в рамках программы, предлагаются по цене, доступной зарабатывающим среднюю зарплату. При отсутствии начального капитала, превышающего 100 тысяч шекелей, размер ежемесячного возврата ипотеки для выигравших квартиру в лотерею превысит 4.760 шекелей в месяц, что является высокой суммой для семей, находящихся в седьмом и ниже дециле по доходам. Доступные по цене квартиры в рамках «Цены для новосела», находятся, прежде всего, на периферии, в наиболее «слабых» населенных пунктах, относящихся к 1-3 уровням социально-экономического развития (по классификации ЦСБ). Речь идет о Эйлате, Ашкелоне, Димоне, Хацор а-Глилит, Харише, Мицпе Рамон, Афуле и Нацрат Илит и других.С точки зрения размера скидки относительно рыночных цен, индекс показывает, что средняя скидка во всех проектах «Цена для новосела» составляет 29%, при этом наиболее высокая скидка — 47%, предлагается в Бейт-Дагае, а наиболее низкая — 8%, в Нацрат Илит. В 44% проектов, цены в которых были проанализированы в рамках исследования, предлагаются скидки свыше 30% от рыночной стоимости, но в 12% проектов скидка недостаточно высокая, чтобы позволить приобрести квартиру тем, кто зарабатывает низкие и средние зарплаты.Исследователи из института Хагар отмечают, что все говорят о доступном жилье, но никто не дает точного определения, а потому термин потерял всякий смысл. В Израиле считают доступным жильем малогабаритные квартиры, а также квартиры на съем по рыночной цене и квартиры, продающиеся со скидкой, даже если цена является достаточно высокой относительно уровня доходов. Поэтому вопрос, который стоит задать: для кого это жилье доступно? Из-за того, что основной целью правительства является снижение цен, а не продажа квартир по цене, соответствующей уровню доходов малообеспеченных израильтян, термин «доступное жилье» пока так и остается пустым звуком.