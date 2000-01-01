28.09 10:40 MIGnews.com

"С болью следует признать - Шефтели победили"

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Судебный репортер второго канала израильского ТВ Гай Пелег прокомментировал решение начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота о смягчении наказания для “хевронского стрелка” Эльора Азарии.Пелег, в интервью Илане Дайян сообщил: “Необходимо признать, признать с болью - Шарон Галь (специалист по пиару и советник семьи Азария) одержал блестящую победу в суде. Шефтели победили. Расстрел в упор, снятый на видео - и за это получают 14 месяцев, при том, что осужденный не раскаялся. Напротив, он гордится содеянным и говорит: Убью всякого, кто придет убить меня”.Пелег сетует: “Начальник Генштаба поддался давлению толпы. Еще до того, как был вынесен приговор, еще до того, как ему подали прошение, он уже сказал, что готов такую просьбу “серьезно рассмотреть” - как будто есть решения, которые он не рассматривает серьезно”.Пелег указал на то, что если бы Азария поддался давлению системы военного правосудия, признал себя виновным по мотивам мести и пошел на сделку с правосудием, ему дали бы минимум четыре-пять лет. Это означает, говорит Пелег, что с самого начала команда адвокатов Азарии, сделавшая ставку на масштабные протесты, которые повлияют на решение судебной системы и командования ЦАХАла, была права.