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Глава Facebook отверг обвинения Трампа в сговоре против него 28.09 10:40   MIGnews.com

Глава Facebook отверг обвинения Трампа в сговоре против него

Основатель Facebook Марк Цукерберг ответил президенту США Дональду Трампу на его обвинения о том, что соцсеть выступает против него. Также он отметил, что работает для объединения людей и создания сообщества для всех. Об этом Цукерберг написал на своей странице в Facebook.

"Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстроены из-за идей и контента, которые им не нравятся. Так выглядит платформа для всех идей", — написал он.

Глава соцсети отметил, что Facebook сыграл важную роль на выборах президента США 2016 года, но она заключается не в распространении ложной информации. По его словам, большее количество людей получило возможность выражать свое мнение, в отличии от того, что было раньше. Кроме того, интернет стал основной площадкой для общения кандидатов. У каждого из них была своя страница на Facebook.

Соцсеть продолжит "вносить свой вклад в защиту от попыток государств распространять дезинформацию и подрывать избирательные процессы", - подытожил Цукерберг.

Ранее Трамп в своем твиттере выступил с критикой Facebook.

"Facebook всегда был против Трампа. Соцсети всегда были против Трампа, фейковые новости, New York TImes, Washington Post были против Трампа. Сговор?", — написал он.
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