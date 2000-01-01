28.09 13:05 MIGnews.com

В Кремле планируют еще восемь отставок губернаторов

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В ближайшей перспективе, ротация в губернаторском корпусе РФ продолжится, и своих постов могут лишиться еще около восьми глав регионов, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю."В ближайшее время в плане ротации своих постов могут лишиться от пяти до восьми глав российских регионов", - сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что "в любом случае окончательное решение остается за главой государства".Как сообщалось ранее, 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября стало известно о прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в связи с его заявлением об отставке по собственному желанию.В среду, 27 сентября, о своей отставке объявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.В списке потенциальных "отставников", по данным СМИ , также руководители Приморского и Алтайского краев, Северной Осетии, Магаданской, Владимирской, Омской, Новосибирской, Ивановской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа.