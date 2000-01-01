28.09 14:04 MIGnews.com
Абу Мазен выдвинул новые условия примирения с ФАТХом
Газета Al-Hayat сообщает о том, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выдвинул новые условия примирения с ХАМАСом.
Абу Мазен предупредил, что не согласиться с тем, чтобы эмират Катар играл какую-либо роль в Газе.
Глава Палестинской автономии также предупредил, что Палестинская автономия не будет править Газой без заключения соглашения об этом и формирования нового правительства.
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