28.09 14:04 MIGnews.com

Абу Мазен выдвинул новые условия примирения с ФАТХом

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Газета Al-Hayat сообщает о том, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выдвинул новые условия примирения с ХАМАСом.Абу Мазен предупредил, что не согласиться с тем, чтобы эмират Катар играл какую-либо роль в Газе.Глава Палестинской автономии также предупредил, что Палестинская автономия не будет править Газой без заключения соглашения об этом и формирования нового правительства.