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ЕС осудил приговор зампреда меджлису крымских татар 28.09 14:26   MIGnews.com

ЕС осудил приговор зампреда меджлису крымских татар

Приговор, вынесенный в Крыму заместителю председателя меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Ильми Умерову, является серьезным нарушением его прав, примером преследования крымско-татарской общины и иллюстрацией серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Как говорится в его заявлении, распространенном в четверг в Брюсселе, это "было зафиксировано верховным комиссаром ООН по правам человека в его докладе, опубликованном ранее на этой неделе".

"ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова РФ и поэтому не признает этот суд и его приговор", - подчеркнул представитель ЕВС.

По его словам, приговор "нарушает международное гуманитарное право, и Европейский союз ожидает, что он будет отменен".

"ЕС неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы повторяем, что все незаконно задержанные на Крымском полуострове и в России граждане Украины должны быть немедленно освобождены", - говорится в заявлении.

Накануне Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к сепаратизму и приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении. Защита Умерова намерена обжаловать приговор в Верховном суде Крыма.

Human Rights Watch призвала российские власти снять с Умерова обвинения в сепаратизме.

Умеров в 2002-2005 гг. был вице-спикером парламента Крыма, в 2005-2014 годах возглавлял Бахчисарайскую районную администрацию.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.
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