28.09 14:26 MIGnews.com

ЕС осудил приговор зампреда меджлису крымских татар

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Приговор, вынесенный в Крыму заместителю председателя меджлиса крымских татар (организация запрещена в РФ) Ильми Умерову, является серьезным нарушением его прав, примером преследования крымско-татарской общины и иллюстрацией серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).Как говорится в его заявлении, распространенном в четверг в Брюсселе, это "было зафиксировано верховным комиссаром ООН по правам человека в его докладе, опубликованном ранее на этой неделе"."ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова РФ и поэтому не признает этот суд и его приговор", - подчеркнул представитель ЕВС.По его словам, приговор "нарушает международное гуманитарное право, и Европейский союз ожидает, что он будет отменен"."ЕС неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы повторяем, что все незаконно задержанные на Крымском полуострове и в России граждане Украины должны быть немедленно освобождены", - говорится в заявлении.Накануне Симферопольский районный суд признал Умерова виновным в призывах к сепаратизму и приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении. Защита Умерова намерена обжаловать приговор в Верховном суде Крыма.Human Rights Watch призвала российские власти снять с Умерова обвинения в сепаратизме.Умеров в 2002-2005 гг. был вице-спикером парламента Крыма, в 2005-2014 годах возглавлял Бахчисарайскую районную администрацию.Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.