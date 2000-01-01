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Фон iPad датского министра - карикатура на Мухаммеда 28.09 14:24   MIGnews.com

Фон iPad датского министра - карикатура на Мухаммеда

Министр иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг опубликовала в своем facebook фотографию известной карикатуры на пророка Мухаммеда с бомбой в тюрбане.

Карикатура служит фоном iPad министра.

Стойберг, таким образом протестует против решения датского музея включить в состав выставки, посвященной богохульству со времен Реформации указанную карикатуру.

Стойберг прокомментировала действия музея: Это - выбор музея, и он имеет полное право так поступить, но я считаю это позором. Если честно, я считаю, что мы должны гордиться карикатурами на Мухаммеда”.

В 2006 году, когда карикатура была опубликована датской газетой Jyllands-Posten, три датских посольства были атакованы, и по меньшей мере 50 человек были убиты в ходе мусульманских протестов, развернувшихся из-за “оскорбления ислама” по всему миру.
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