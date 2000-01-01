28.09 16:55 MIGnews.com

Нетаниягу встретил солдат-героев, вернувшихся из Мексики

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии встречи спасательной экспедиции ЦАХАЛа, вернувшейся из Мексики.Премьер-министр Нетаниягу: "Вы – человеческий мост Израиля, который простирается на тысячи километров и достигает всех частей света. Вы демонстрируете истинное лицо государства Израиль".В четверг, 28 сентября, глава правительства встретил в аэропорту "Бен-Гурион" спасательную экспедицию Армии обороны Израиля, вернувшуюся из Мексики.В соответствии с поручением премьер-министра, сделанного накануне праздника Рош-а-Шана, государство Израиль направило делегацию из 70 солдат и офицеров ВВС и Службы тыла.В состав делегации вошли военные специалисты, оказавшие инженерную помощь в районах, пострадавших от землетрясения, и спасатели, которые извлекали людей из-под завалов.Израильская делегация была самой многочисленной. Она прибыла на место трагедии первой и покинула его последней. Делегацию возглавлял полковник запаса Дуди Мизрахи.В церемонии встречи приняли участие заместитель начальника Генштаба генерал-майор Авив Кохави, посол Мексики в Израиле Пабло Мкедо и командующий Службой тыла генерал-майор Тамир Ядаи.Премьер-министр заявил:"Мы все гордимся вами, мы отдаем вам честь!Я сказал сейчас заместителю начальника Генштаба, что вы – человеческий мост Израиля, который простирается на тысячи километров и достигает всех частей света. Вы демонстрируете истинное лицо государства Израиль.Мы знаем, что когда природа жестока, наступает время для проявления человечности. Когда происходят стихийные бедствия, народы или, по крайней мере, просвещенные нации, объединяются - и в этом испытании снова и снова государство Израиль и ЦАХАЛ добились замечательных успехов.Вы провели последнюю неделю, включая Рош ха-Шана, в Мехико, далеко от ваших семей, от нашей страны. Земля задрожала, и вы протянули сильную и надежную руку гражданам Мексики. Я должен сказать вам, что ваши действия вызвали широкий резонанс, и мы увидели реакцию мексиканской и международной общественности.Я говорю от имени всех жителей Израиля, испытывающих чувство большой гордости. Вы работали усердно, профессионально, творчески, неустанно, днем и ночью. Среди руин были видны сине-белые ангелы с израильским флагом. Так много гордости и правды!Мы видим разницу между Израилем, демократическим и просвещенным, моральным и нравственным, страной, которая желает жизни и полна жизни, и теми фанатичными режимами, цель которых сеять разрушение повсюду. Насколько велика дистанция между нами!Мы стремимся быть светом для народов, именно так, -они несут тьму человечеству. Мы поддерживаем прогресс и процветание - они распространяют смерть и насилие.Во время моего посещения Мексики в рамках исторического визита в Латинскую Америку, я говорил с президентом Пенья Ньето о помощи Израиля во время землетрясения в 1985 году. Он с большой благодарностью упомянул об этом. Я сказал ему, что с тех пор мы разработали новые методы для всевозможных потребностей, и он слушал с большим интересом. Визит закончился, он был очень успешным. Я отправился в ООН, и оттуда собирался лететь в Израиль. Уже на трапе самолёта мне позвонил министр иностранных дел Мексики и сказал: "Послушайте, у нас новый подземный толчок. Мы просим вас отправить как можно скорее в Мексику ту же экспедицию, тех же самых людей". Я ответил ему, что они уже в пути.И вы уже были в пути, были готовы. Вы были первыми, и вы ушли последними. Это показывает уникальность государства Израиль.В конце концов, мы не огромная держава, но мы являемся растущей мировой силой, способной оказывать помощь разным странам".