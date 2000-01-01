28.09 18:42 MIGnews.com

Министр Норвегии: теперь мы знаем, что испытывает Израиль

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Министр по делам миграции и интеграции Норвегии Сильви Листхёуг считает, что европейцы, которые в последнее время все чаще страдают от террористических нападений, стали лучше понимать Израиль.Об этом министр заявила в интервью изданию Ynet в четверг, 28 сентября."Сейчас мы [Европа] испытываем тот же страх, который вы испытываете в Израиле на протяжении десятилетий. Многие [европейцы] понимают ситуацию, в которой вы живете. Мы видим, что происходит в Швеции, Великобритании и Франции", - отметила Листхёуг.Министр добавила, что "европейские страны и их жители должны лучше понять ситуацию в Израиле в связи с террористическими нападениями".В 2015 году Норвегия приняла около 30 тысяч иммигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока. В 2017 году в Норвегию въехало лишь около тысячи мусульманских иммигрантов, что является прямым результатом политики норвежского министра.Также Листхёуг подчеркнула, что "Партия прогресса", которая находится в правительстве вместе с Консервативной партией, очень поддерживает Государство Израиль."Партия прогресса всегда была сторонником необходимости Израиля защищать себя в регионе, где вы являетесь единственной демократией. Однако это не означает, что мы поддерживаем всей вашей политики, однако в вопросе самозащиты и борьбы с террором существует полный консенсус", - добавила министр.При этом Листхёуг высоко оценила шаги, предпринятые Израилем для обеспечения безопасности на границе с Египтом и предотвращения незаконного проникновения через южную границу.