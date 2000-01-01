28.09 19:09 MIGnews.com

Израиль: впервые араба признали "жертвой террора"

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Жителя Восточного Иерусалима, 37-летнего Луай Абеда признали "жертвой террора". Так, в 2015 году араб потерял глаз из-за стрельбы, которую по его словам, открыл полицейский.Институт национального страхования впервые признал араба "жертвой террора".Однако для того, чтобы получать выплаты от правительства Абеду должен принести справку от служб безопасности о том, что его ранение получено во время "вражеских действий". Однако жителям Восточного Иерусалима такую справку не выдают.По этой причине арабу было отказано в выдаче данного документа.Два года назад Луай Абед был ранен в лицо, так как один из полицейских открыл огонь обычно применяемого при разгоне митингов на палестинских территориях. В этот момент араб находился на балконе своей квартиры, расположенной в районе Исауия.По его словам тогда полицейские преследовали подростка и открыли огонь. Однако губчатая пуля попала ему в лицо, и лишила левого глаза.