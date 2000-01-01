28.09 19:58 MIGnews.com

Члены Кнессета требуют от Нетаниягу расширить Хеврон

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10 членов Кнессета из коалиционного правительства премьер-министра Биньямина Нетаниягу призвали разрешить строительство в Хевроне и в других израильских городах по всей Иудее и Самарии.В письме, автором которого выступил Хаскель Шарен, направленное главе правительства говорится:"Строительство в Хевроне является самым ясным выражением наших прав на нашей родине предков, и это решение, принятое вашим собственным правительством 20 лет назад, чтобы" "крепить фундамент еврейской общины в Хевроне".Под письмом также поставили свои подписи Шули Муаллем-Рафаэли, Мотт Йогев, Бецалель Смотрич (депутаты от партии "Бейт - ха-Иегуди"), Авраам Нагоса, Амир Охана, Иегуда Глик, Йоав Киш, Мики Зоар (фракция "Ликуд") и Роберт Илатов ("Исраэль Бейтену").