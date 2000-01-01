Лидер ISIS Аль-Багдади жив

Лидер террористической организации "Исламское Государство" Абу Бакр аль-Багдади оказался жив. В подтверждении этого, боевики опубликовали аудиозапись с обращением своего "неуловимого" лидера к своим соратникам.
46-минутное обращение Аль-Багдади было опубликовано ресурсом боевиков "Аль-Фуркан". Согласно затронутым темам в своей речи, лидеру известны последние события в Сирии и Ираке.
В частности о последних столкновениях боевиков с проправительственными войсками.
Также он упомянул встречу по сирийскому вопросу переговорщиков "Астана-6", которая прошла в середине сентября текущего года.
Кроме того, Аль-Багдади упоминает угрозы Северной Кореи в отношении США и Японии, что позволяет сделать утверждение, что записи не более двух недель.