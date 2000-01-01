28.09 20:28 MIGnews.com

Лидер ISIS Аль-Багдади жив

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Лидер террористической организации "Исламское Государство" Абу Бакр аль-Багдади оказался жив. В подтверждении этого, боевики опубликовали аудиозапись с обращением своего "неуловимого" лидера к своим соратникам.46-минутное обращение Аль-Багдади было опубликовано ресурсом боевиков "Аль-Фуркан". Согласно затронутым темам в своей речи, лидеру известны последние события в Сирии и Ираке.В частности о последних столкновениях боевиков с проправительственными войсками.Также он упомянул встречу по сирийскому вопросу переговорщиков "Астана-6", которая прошла в середине сентября текущего года.Кроме того, Аль-Багдади упоминает угрозы Северной Кореи в отношении США и Японии, что позволяет сделать утверждение, что записи не более двух недель.