28.09 21:29 MIGnews.com

Лапид требует от Испании отменить выступления террористки

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид направил срочное письмо госсекретарю Испании Ильдефонсо Кастро Лопезу с требованием остановить предстоящие мероприятия, в которых планируется участие террористки и активистки "Народного фронта освобождения Палестины" Лейлы Халед.Лейла Халед в 1969-ом и 1970-ом годах участвовала в операциях террористов по захвату гражданских самолетов, была арестована в Лондоне, но затем выпущена в обмен на освобождение более 300 заложников."26 сентября, в день, когда в результате теракта в Ар-Адар были убиты три израильтянина, Халед выступила c антиизраильской речью в Европейском парламенте. При этом она держала в руках портрет Маруана Баргути – человека, обвиненного в убийствах десятков израильтян. В своей речи Халед назвала сионистов нацистами, сравнила происходящее в Газе с Освенцимом, заявила, что мира не будет, пока жив хоть один сионист, и призывала к применению насильственных действий против Израиля. Благодаря работе Института исследований NGO Monitor стало известно, что Халед планирует участие в двух публичных мероприятиях, которые пройдут в Мадриде в ближайшие дни. Я прошу вас немедленно вмешаться и предотвратить выступления террористки в стенах мадридского университета и в здании муниципалитета", – говорится в письме, направленном Яиром Лапидом госсекретарю Испании Ильдефонсо Кастро Лопезу.Напомним, что три месяца назад лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид провел в Мадриде специальное заседание с членами испанского парламента. В ходе заседания Лапид представил парламентариям отчет, подготовленный Институтом исследований NGO Monitor при содействии организации ACOM. Отчет демонстрирует объем финансовой помощи, которую оказывает испанское правительство десяткам антиизраильских организаций, замешанных в террористической деятельности. В 2015 году эта сумма составила 5.1 миллионов евро, из которых 199,988 евро получило отделение "Народного фронта освобождения Палестины" в Испании.