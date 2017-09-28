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29.09 07:11   MIGnews.com

Квартет призывает объединить Газу и Западный берег

Спецпредставители ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) призывают принять меры по объединению Газы и Западного берега реки Иордан под законным руководством Палестинской национальной администрации. Соответствующее заявление "квартета" опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"Спецпредставители ближневосточного "квартета" — Россия, США, ЕС и ООН — приветствуют усилия, в том числе Египта, для создания условий по передаче Палестинской национальной администрации полномочий на управление в секторе Газа. Они призывают стороны принять конкретные меры по объединению сектора Газа и Западного берега реки Иордан под законным руководством Палестинской национальной администрации", — говорится в заявлении.

Как отмечается, это будет способствовать открытию контрольно-пропускных пунктов при учете законных озабоченностей Израиля в сфере безопасности и обеспечит международную поддержку по установлению стабильности в секторе Газа, его развитию и процветанию, что является необходимым элементом усилий по достижению прочного урегулирования.

"Спецпредставители "квартета" выражают готовность взаимодействовать с Израилем, Палестинской национальной администрацией и странами региона для оказания поддержки данному процессу", — подчеркивается в заявлении.

Источник: РИА Новости
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