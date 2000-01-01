28.09 07:27 MIGnews.com

Ниссенкорн готов к всеобщей забастовке из-за инвалидов

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Лидеры движения инвалидов за повышение пособий до уровня 5000 шекелей в месяц встретились с главой Гистадрута Ави Ниссенкорном.Ниссенкорн объявил: “В случае, если решение проблемы не будет найдено, мы готовы объявить всеобщую забастовку после праздников”.Гистадрут также создал специальную команду, которая должна вести переговоры с государством от имени инвалидов.Ниссенкорн, однако, намекнул на возможность компромисса: “Наша цель - чтобы этот кризис оказался позади, наше сердце - с вами. Но когда вы входите в стадию принятия решений, вы должны понимать, что вы получите не то, что вы хотите, вы должны быть готовы к компромиссу”.Один из организаторов протестов, Алекс Фридман заявил “Это - исторический день, в который наиболее сильный орган мобилизовался ради того, чтобы помочь наиболее слабому органу. Я благодарю и поздравляю Авин Ниссенкорна, председателя Гистадрута, за его смелые заявления”.